Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командойRT на русском 06:20

Россия — Кипр
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
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