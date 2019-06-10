Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командойRT на русском 06:20

Россия — Кипр
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Черчесов ожидает непростой игры в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра

ТАСС07:15

Станислав Черчесов: «Сборная Кипра — крепкая, организованная команда. Нас ждет очень непростой матч»

Матч ТВ06:44

Черчесов рассказал о принципах формирования состава на матч против Кипра

RT на русском07:14

Станислав Черчесов: Хотели бы видеть Черышева с нами, для нас это важный футболист

Советский спорт06:54

Черчесову напомнили про ничью с Кипром в 1997 году

Спорт-Экспресс07:04

«Хочу ответить Сеску на поле». Головин и Черчесов — о троллинге Фабрегаса и обращении Черышева

Sport24.ru06:50

Черчесов: Кипр? Я-то помню, что нельзя расслабляться. Игроки иногда забывают

Чемпионат06:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Политика

Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона

Демократическая партия Молдавии объявила о начале кампании по сбору подписей за отставку президента страны Игоря Додона, сообщили в пресс-службе политического объединения.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком Лиги наций

Матч проходил в Порту и завершился победой команды Фернанду Сантуша со счетом 1:0. Лучшим игроком турнира был признан полузащитник португальской сборной Бернарду Силва.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Обновлено в 06:33
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Экономика

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Гонконге продолжат работать над законом об экстрадиции

Обновлено в 03:21
Музыка

Группу Queen поразил ролик пермского балалаечника

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Единоборства

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Обновлено в 06:52
Культура

В Кремле объявили лауреатов госпремий

В Кремле назвали лауреатов государственных премий РФ 2018 года в области науки и технологий, а также в области литературы и искусства и в сфере гуманитарной деятельности.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Общество

Жители Киселёвска попросили помощи у премьер-министра Канады

Обновлено вчера в 22:59
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Политика

Кремль отказался комментировать дело Голунова

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Авто

Газонокосилка марки Honda установила новый рекорд Гиннеса

Газонокосилка Honda Mean Mower попала в книгу рекордов Гиннеса, разогнавшись с места до 100 миль в час (161 км/час) за 6,29 секунды.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Сухейль Аль-Хасан отмечает день рождения на передовой в Хаме

Обновлено в 03:44
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное