Футбол

Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России
Sportbox.RU
10:31

Приоритетная задача — выигрывать каждый ближайший матч, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, действующий контракт специалиста с национальной командой рассчитан до 31 июля 2020 года.
Sportbox.RU10:31

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Сборная России пополнится новыми футболистами

Вечерняя Москва10:33

Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России

Sportbox.RU10:31

«Футболистам не надо стесняться заявлять о себе главному тренеру». Смотри, что сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ»

Матч ТВ10:45

Станислав Черчесов: «Российские футболисты должны научиться работать лучше»

Спорт-Экспресс10:31
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Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»

Стал известен стартовый состав петербургского "Зенита" на матч против тульского "Арсенала" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:57
Футбол

Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году

Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:23
Футбол

Андрей Ещенко отправится на лечение в Рим

Обновлено в 10:56
Футбол

Бывший президент ФК «Барселона» Нуньес скончался в возрасте 87 лет

Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни.
Обновлено в 10:44
Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 08:21
Футбол

УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона

УЕФА объявил о внедрении системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов, начиная с матчей плей-офф текущего сезона.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга

"Тоттенхэм" наказал фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в дерби северного Лондона.
Обновлено в 10:50
Футбол

Хьюз уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»

Английский «Саутгемптон» уволил главного тренера команды Марка Хьюза.
Обновлено в 10:45
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 10:25
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 09:19
Футбол

Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев восстановился после полученной травмы и вернулся в основной состав, сообщается в микроблоге испанской команды в Twitter.
Обновлено в 09:59
Футбол

Клопп: «Думаю, мы заслужили три очка в матче с „Эвертоном“»

Обновлено в 10:54
Футбол

Месси: «Моя мотивация в том, что я становлюсь лучше с каждым годом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о важности коллективной работы, о желании побеждать всегда и о своей мотивации.
Обновлено в 10:52
Футбол

Матч «Локомотив» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Ломакине

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Локомотива» с казанским «Рубином» начнётся с минуты молчания в память о 18-летнем полузащитнике московской команды Алексее Ломакине, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «железнодорожников».
Обновлено в 10:27
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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