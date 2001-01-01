Футбол

Станислав Черчесов: «Усы надежды отросли в 14 лет»
Спорт-Экспресс
вчера в 16:46

Футболисты национальной команды спешат поздравить главного тренера Станислава Черчесова с 55-летием по-особенному - надев усы. Фото "СЭ" Словарь Станислава Черчесова.
Спорт-Экспрессвчера в 16:46

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Станислав Черчесов: «Дзюба мог бы проявить себя в боксе, а Самедов – в хоккее»

Спорт-Экспрессвчера в 22:40
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Футбол

«Интер» лишился защитника перед игрой с «Наполи»

Обновлено в 00:58
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Сильва вернулся к тренировкам в общей группе

Напомним, Сильва получил травму 8 декабря в матче чемпионата Англии против «Челси» (0:2). В текущем сезоне испанский полузащитник провел на поле 20 матчей и забил восемь мячей.
Обновлено в 00:42
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Пепе и Д. Суарес могут стать одноклубниками Головина

Ранее сообщалось, что «Монако» заинтересован в услугах защитника «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагоя Виды.
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Футбол

Черчесов: мы никогда никого не просим натурализовать игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал натурализацию игроков, передает "Спорт-Экспресс".
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Экс-тренер сборной России может возглавить «Рому»

Итальянский тренер Кристиан Пануччи, работавший в сборной России по футболу при Фабио Капелло, может возглавить «Рому».
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Тимоти Веа подтвердил, что уйдет из «ПСЖ» в аренду

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Защитник «Лилля» не считает лидерство «ПСЖ» в Лиге 1 справедливым

Защитник "Лилля" Жозе Фонти прокомментировал лидерство "Пари Сен-Жермена" в чемпионате Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
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Мунир может покинуть «Барселону» следующим летом бесплатно

Нападающий «Барселоны» Мунир останется в команде в зимнее трансферное окно, но может продолжить карьеру в другом месте будущим летом без выплаты компенсации, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 15:04
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Эксперт: Моуринью намеренно уволили из «МЮ» перед простым отрезком

Напомним, что Сульшер сменил на пост главного тренера Жозе Моуринью, который был уволен 18 декабря.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Байрамян прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол

Клопп не думает о новом контракте с «Ливерпулем»

Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не задумывается о продлении контракта с «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 15:34
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Дзюба назван лучшим футболистом 2018 года в России

Обновлено вчера в 03:40
Футбол

Хавбек «Авангарда» Акбашев поедет с «Рубином» на первый сбор

Как стало известно "СЭ", полузащитник курского "Авангарда" Роман Акбашев отправится с "Рубином" на первый сбор.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол

Футбол – игра для всех. «Барселона» это доказывает

"Барселона" опубликовала на сайте видео, которое посвящено игре в футбол для детей с разными возможностями.
Обновлено вчера в 15:33
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Сульшер: «Атакующий футбол заложен в природу „Манчестер Юнайтед“»

Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов" 19 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 15:28
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Станислав Черчесов
Футболист
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