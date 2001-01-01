Футбол
Специально для новогоднего номера "СЭ" главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несерьезные вопросы – однако многие его ответы получились как раз-таки очень серьезными, даже философскими.
Спорт-Экспрессвчера в 21:40
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Армия и оружие
Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово
В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
В морских акваториях у границ России Соединенные Штаты размещают морские системы противоракетной обороны, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
На Украине заканчивается военное положение
30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика
«Коммерсантъ» предупредил о росте цен на мобильный интернет
В России с начала 2019 года могут вырасти цены на мобильный интернет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено в 00:37
Происшествия
У безработного москвича в метро украли рюкзак с 8 млн руб
Материальный ущерб составил около 8 млн 161 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Обновлено в 01:41
Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Перестрелка произошла в центре Казани
Обстоятельства ночной перестрелки в центре Казани выясняют правоохранительные органы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Обновлено в 00:30
Происшествия
Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева
Обновлено в 01:00
Финансы
Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ
На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
«Коммерсантъ»: судейский квартал в Петербурге построят близкие к Пригожину компании
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
Новый комплекс ракетного оружия «Булат» создадут в России
В России создаётся новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат».
Обновлено в 02:28
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Северная и Южная Кореи символически объединили свои железные дороги
Об объединении дорог КНДР и Южной Кореи лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
16-летняя вице-чемпионка по плаванию найдена убитой в Тольятти
23 декабря на пустыре в Тольятти было найдено тело 16-летней вице-чемпионки по плаванию с многочисленными ножевыми ранениям.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Приамурье расследуют случаи заражения гепатитом С в детской больнице
Следователи в Амурской области расследуют уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Алексей Лубинский.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Цены на нефть приблизились к $50 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В США самолет упал на жилые дома
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Суперцунами «Гнев Одина» предложили использовать против США
Уничтожение восточного побережья Северной Америки при помощи суперцунами «Гнев Одина» предложили авторы издания «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 01:07
Общество
Путин подписал закон о доле в наследстве для предпенсионеров
Президент Владимир Путин утвердил ранее принятый парламентом закон о праве граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Мошенники реализовывали поддельную икру тоннами
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
В 2019 году появятся высокоточные пули для всех российских калибров
В 2019 году в РФ появятся высокоточные пули для стрелкового оружия по основным российским калибрам.
Обновлено в 02:18
Политика
Владимир Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке
В документе прописан запрет на использование во время любительской рыбалки электрического тока, взрывчатых и химических веществ, а также подводную охоту в местах отдыха.
Обновлено в 00:16