Специально для новогоднего номера "СЭ" главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несерьезные вопросы – однако многие его ответы получились как раз-таки очень серьезными, даже философскими.

Черчесов назвал фильм, который готов пересматривать много раз

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля

Происшествия Происшествия В Ульяновске нашли четыре тела с огнестрельными ранениями Следователи уточняют, что тела с огнестрельными ранениями нашли 25 декабря в квартире дома в Заволжском районе города Ульяновска.

Здоровье Здоровье Минздрав планирует запретить продажу табака после 2050 года Министерство здравоохранения разработало проект концепции госполитики противодействия потреблению табака на период с 2019 по 2030 годы, пишет РБК.

Общество Общество «Роскачество» назвало самые вкусные мандарины Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.

Происшествия Происшествия Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Мировой суд в Красноярске лишил на 1,5 года водительских прав главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Экономика Экономика «Ъ» предупредил о подорожании мобильного интернета в России В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.

Политика Политика Япония решила возобновить китобойный промысел Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.

Политика Политика Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России Инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.

Политика Политика На Украине заканчивается военное положение 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия Происшествия Перестрелка произошла в центре Казани

Происшествия Происшествия Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

Происшествия Происшествия Нетрезвый депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка

Политика Политика Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования, за исключением ряда объектов, предусмотренных законодательством, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.

Политика Политика Володин предложил обсудить актуальность Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.

Политика Политика Северная и Южная Корея провели церемонию соединения железных дорог Символическая церемония открытия совместного проекта Южной Кореи и КНДР по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог прошла на северокорейской железнодорожной станции Пханмун, передает «Ренхап».

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.

Происшествия Происшествия В США одномоторный самолет упал на жилые дома Самолет потерпел крушение в жилом квартале. В результате четыре дома получили повреждения. Расследованием инцидента занимается полиция.

Финансы Финансы Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.

Общество Общество Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет граждан предпенсионного возраста правом претендовать на обязательную долю в наследстве.

Общество Общество «Росконтроль» сообщил о результатах предновогоднего теста красной икры

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Происшествия Происшествия Более 8 млн рублей украли у безработного москвича из рюкзака в метро Злоумышленник украл более 8 млн рублей из рюкзака безработного москвича на Калужско-Рижской ветке столичного метро.

Экономика Экономика Путин повысил минимальную зарплату Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России вырос на 117 рублей.

Космос Космос Роскосмос заключил контракт на коммерческий пуск «Союза» Дочернее предприятие Роскосмоса «Главкосмос Пусковые услуги» проведёт очередной, третий по счёту, коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Происшествия Происшествия В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию На теле вице-чемпионки России по плаванию обнаружили несколько ножевых ранений.

Экономика Экономика СМИ назвали фирмы Пригожина девелоперами судебного квартала в Петербурге Строительством судебного квартала с резиденцией Верховного суда (ВС) России и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,7 млрд руб. займутся структуры, близкие к бизнесмену и ресторатору Евгению Пригожину.

Недвижимость Недвижимость «РГ» оценила рост интереса россиян к недвижимости за рубежом Россияне проявляют все больше интереса к покупке недвижимости за рубежом, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы исследования, проведенного Финансовым университетом по заказу издания.