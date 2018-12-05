Футбол

Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ
Sport24.ru
03:40

Ростов — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 2 декабря
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
4′
Никола Власич
49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
50′
Александр Зуев
56′
56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
64′
Георгий Щенников
67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
79′
89′
Иван Обляков
90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ. Черчесов сделал выбор в пользу полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
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