Футбол

Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018RT на русском 05:01

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Станислав Черчесов – о тренере Хорватии: «Это он красивый с виду. Но на самом деле он жесткий парень»

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Sport24.ru03:55

Станислав Черчесов: «Написать книгу о ЧМ? Надо писать правду. Не знаю, насколько был правдив Далич»

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Черчесов — о книге Далича про ЧМ-2018: кому, как не нам, писать предисловие

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Олич: никогда не видел такого желания у российских футболистов, как на ЧМ

РИА Новости04:54
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
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Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
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В школьном лагере под Петербургом воспитанник развращал друзей

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Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
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Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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«Воскресший» Цапок находился в розыске

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Subaru приготовила для российского рынка кроссовер Subaru XV Tokyo

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Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
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Смартфон от Huawei за 6000 рублей стал самым популярным в России

Самым популярным мобильным устройством среди российских покупателей стал смартфон Honor 7A производства Huawei.
Обновлено в 07:30
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Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
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Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

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Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
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Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
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Gemballa планирует выпустить свой суперкар

Компания Gemballa объявила о планах создания суперкара собственного производства.
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Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе

Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
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На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
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Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
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Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
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«Лацио» заинтересовался нападающим «Зенита» Азмуном

Римский «Лацио» интересуется форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.
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