Футбол
Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018RT на русском 05:01
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Обновлено в 01:00
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Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
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Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
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Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Происшествия
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Происшествия
22-летнюю россиянку убили в Бахрейне
В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
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Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
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Политика
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Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис
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Культура
В Государственном музее Л.Н. Толстого откроется выставка «Репин: миф о Толстом»
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Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Наука
Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Полицейский насмерть сбил пешехода в Саратове
В Саратове полицейский сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 05:35
Авто
Gemballa планирует выпустить свой суперкар
Компания Gemballa объявила о планах создания суперкара собственного производства.
Обновлено в 04:45
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
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Обновлено вчера в 20:53
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Обновлено в 05:35
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
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Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
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