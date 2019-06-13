Футбол
Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018RT на русском 05:01
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия
Губернатор пообещал ночное патрулирование улиц в Чемодановке и аресты
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Обновлено в 12:36
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
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Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
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Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 06:53
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Футбол
Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»
Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor
Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение.
Обновлено вчера в 16:48
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Финансы
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ
14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок
Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Политика
Демонстранты напали на кортеж премьера Албании
В четверг в городе Либрадж толпа демонстрантов с камнями напала на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы.
Обновлено в 11:01
Технологии
ИИ научился выявлять отретушированные фото
В ходе эксперимента на вопрос, какие снимки были отредактированы, люди-добровольцы давали верный ответ в 53% случаев, в то время как ИИ не ошибался в 99% случаев.
Обновлено в 12:26
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа
У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы.
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Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Эрдоган пообещал ответить в случае атак на турецкие посты в Идлибе
Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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Авто
Опубликованы рендеры универсала Bentley Flying Spur
В Сети появилось рендерное изображение премиального Bentley Flying Spur в кузове «универсал».
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп уверен, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Общество
Китайский программист создал бота для общения с девушкой
Нашлись и такие, кто уличил Ли Кайсяна во лжи, поскольку у него было время на написание бота, а на общение с девушкой - нет.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум
Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Здоровье
«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу
На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Обновлено в 09:59