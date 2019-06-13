Футбол

Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018RT на русском 05:01

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
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