Футбол
Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018RT на русском 05:01
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
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Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова
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Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
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В Москве перекроют движение на Ильинке из-за ремонта
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Обновлено в 08:23
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Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
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Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
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