Футбол
Черчесов: можем отдать Чалова в молодежную сборную РоссииВести.Ru 01:53
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего ЦСКА Федора Чалова на выступления за национальную команду. Наставник команды признался, что 21-летний форвард может быть задействован за молодежную сборную России.
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В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.
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В Центральном банке отметили, что данные клиентов тщательно защищены.
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Два года назад Европейское агентство по безопасности продуктов питания предложило установить дневную безопасную для здоровья дозу потребления глутамата натрия, сильно взволновав производителей продуктов питания.
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Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
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Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
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В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
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