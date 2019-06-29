Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в АвстрииМатч ТВ 04:42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями о молодых воспитанниках ЦСКА на сборе в Австрии.

Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в Австрии

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