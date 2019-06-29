Футбол

Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в АвстрииМатч ТВ 04:42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями о молодых воспитанниках ЦСКА на сборе в Австрии.
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Станислав Черчесов: «Не знаю, как для „Спартака“, а для ЦСКА это будет подготовительный матч»

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Газета.Ruвчера в 20:25

Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии

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Евро-футбол.рувчера в 17:19

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Комсомольская правдавчера в 07:15
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Общество

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

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Обновлено в 00:44
Футбол

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Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Обновлено в 05:09
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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Политика

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
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Стартовало производство самого быстрого гиперкара SSC Tuatara

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Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
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Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
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Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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