Футбол
Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в АвстрииМатч ТВ 04:42
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями о молодых воспитанниках ЦСКА на сборе в Австрии.
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Происшествия
Американского рэпера расстреляли в Лос-Анджелесе
Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений.
Обновлено в 08:45
Политика
Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове
При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Сочи приземлился летевший из Екатеринбурга в Грузию самолет
Из-за плохой погоды в Батуми летевший из Екатеринбурга самолет не смог приземлиться и сел в Сочи, сообщает портал Е1.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 07:19
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка
Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Футбол
Хорватский защитник подтвердил свою аренду в ЦСКА
Обновлено 27 июня в 21:00
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Авто
Стартовало производство самого быстрого гиперкара SSC Tuatara
Предварительная подготовка сборочной линии к производству Tuatara была запущена на заводе SSC в Ричленде, штат Вашингтон, еще несколько месяцев назад, и в четверг компания подтвердила, что первый экземпляр суперкара будет передан владельцу в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Автоспорт
Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Австрии
Обновлено в 08:22
Музыка
На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки
Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Спорт
FIE разрешила фехтовальщику Якименко участвовать в соревнованиях
Международная федерация фехтования (FIE) допустила восьмикратного чемпиона мира по фехтованию на саблях россиянина Алексея Якименко к соревнованиям.
Обновлено в 08:31
Общество
В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым
Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:46
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15