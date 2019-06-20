Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»Матч ТВ 05:14

В Москве стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

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