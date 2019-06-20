Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с ПутинымСпорт-Экспресс 05:06

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале телеведущая Наиля Аскер-заде, разместившая с ними совместное фото.

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным

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