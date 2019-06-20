Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с ПутинымСпорт-Экспресс 05:06
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале телеведущая Наиля Аскер-заде, разместившая с ними совместное фото.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Обновлено в 08:59
Гаджеты
SSD-накопители T-Force Cardea II для игровых систем имеют объём до 1 Тбайт
Компания Team Group анонсировала быстрые твердотельные накопители серии T-Force Cardea II, рассчитанные на применение в составе настольных компьютеров игрового класса.
Обновлено в 08:49
Политика
Стартовала прямая линия с Путиным
Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
Обновлено в 05:08
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее
Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
СБУ рассказала о слежке за украинцами
В ведомстве уточнили, что «шпионы» устанавливали специальные программы на мобильные телефоны украинцев на контрольно-пропускных пунктах.
Обновлено в 10:03
Футбол
Головин не собирается уходить из «Монако»
Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе «Монако».
Обновлено в 09:22
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин заявил, что власти РФ не забыли о Вышинском
Владимир Путин ответил на вопрос, можно ли добиться возвращения задержанного на Украине Кирилла Вышинского до встречи главы РФ и Украины Владимира Зеленского, обменяв на украинцев, например, Олега Сенцова, моряков или других.
Обновлено в 10:02
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Футбол
Виталий Денисов перешёл в «Рубин»
Обновлено в 09:58
Авто
Skoda отзывает в России 24 автомобиля
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Космос
Навигационные атомные часы NASA DSAC отправят в космос 24 июня
Устройство будет отправлено на спутнике Orbital Test Bed, который будет доставлен на орбиту вместе с двумя десятками других военных, правительственных и исследовательских спутников на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy 24 июня 2019 года.
Обновлено в 02:41
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Экономика
Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, увеличившись за май на 47,8 млн рублей, или на 1,6%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа
Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30