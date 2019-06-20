Футбол

Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с ПутинымLife.ru 05:22

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото с героями ЧМ-2018 опубликовала журналистка телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде.
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