Футбол
Черчесов и Далич рассказали о настрое во время ЧМ-2018РИА Новости 04:05
Главные тренеры сборных России и Хорватии по футболу Станислав Черчесов и Златко Далич соответственно рассказали о специфике настроя своих команд во время чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:28, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Общество
Юрий Шерлинг уволен из Театра им. Образцова после протестов коллектива
Конфликт разгорелся в конце мае, когда на должность первого замдиректора был назначен режиссер и хореограф - Юрий Шерлинг.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами
Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Политика
Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставку
Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку.
Обновлено в 13:41
Политика
Генерал полиции, уволенный после дела Голунова, уйдет на пенсию
Андрей Пучков был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным практически сразу после прекращения дела журналиста "Медузы" в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 10:02
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Футбол
«Брайтон» отказал «Спартаку» в покупке игрока за 20 млн евро
Ранее сообщалось, что «красно-белые» намерены предложить за Мак Аллистера 20 млн евро.
Обновлено в 13:02
Интернет
В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов
В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Экономика
Naval Group и Fincantieri создали СП по строительству военных судов
Создание СП поддержали советы директоров обеих компаний, соглашение подписали генеральные директора Naval Group и Fincantieri в ходе церемонии на борту фрегата Federico Martinengo на базе ВМС Италии в Специи.
Обновлено в 14:50
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Технологии
ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group
Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Наука
Малыши птеродактили могли летать с рождения
Поскольку детеныши могли летать с рождения, это дает объяснение того, почему они смогли достичь огромных размахов крыльев, намного больших, чем любой исторический или текущий вид птиц или летучих мышей.
Обновлено 12 июня в 09:33
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне
В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 13:40
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»
Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 14:17
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:02
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Общество
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными.
Обновлено в 09:29