Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцамиРИА Новости 09:17

Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами

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