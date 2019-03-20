Футбол
Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцамиРИА Новости 09:17
Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
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Украина ввела новые санкции против России
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Культура
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Общество
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Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.
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Экономика
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Обновлено вчера в 13:00
Политика
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Наука
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Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
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Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Хоккей
Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме
Обновлено в 03:24
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
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Шоу-бизнес
Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой
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Обновлено в 15:21
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
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Кино
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Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
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