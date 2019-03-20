Футбол
Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцамиРИА Новости 09:17
Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
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Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Экономика
ОСК расторгнет контракт с «Метростроем»
Обновлено в 18:21
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено в 16:20
Космос
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено в 18:18
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум изменил внешность
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено в 14:25
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перевода часов
В Госдуму направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России
"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
Обновлено в 16:56
Политика
МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии
В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Политика
Аваков признался в ежедневном использовании русского языка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.
Обновлено в 18:44
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Представлен VR-шлем Oculus Rift S
Последнее позволило отказаться от камер слежения. Новинка называется Oculus Rift S, а в разработке принимала участие компания Lenovo.
Обновлено в 13:02
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Культура
Обнародована культурная программа Международного арктического форума
Международный Арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Северной столице 9-10 апреля в первый раз.
Обновлено в 11:22
Экономика
Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения
Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете
Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.
Обновлено в 16:21