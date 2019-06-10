Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого словаНева Спорт 07:45

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.

Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова

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