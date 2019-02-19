Черчесов: «У Кудряшова есть характер, он покажет себя в „Истанбуле“»Sport24.ru 06:48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход Федора Кудряшова из «Рубина» в турецкий «Истанбул».

Черчесов: «У Кудряшова есть характер, он покажет себя в „Истанбуле“»

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