Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашалЕвро-футбол.ру вчера в 14:24
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
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Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак» после отставки Карреры
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика
Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ
В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Кино
В Саратове стартовали «Уроки Табакова»
Обновлено в 00:24
Авто
Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
В штабе Зеленского назвали дату и место проведения дебатов с Порошенко
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Пётр Порошенко около часа ждал своего соперника, артиста Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве, чтобы провести с ним дебаты.
Обновлено в 00:21
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян
В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Родившая в 19 лет Вера Брежнева не боится стать бабушкой
Бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что ее не пугает перспектива стать бабушкой в раннем возрасте.
Обновлено вчера в 09:50
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
На подростка упали футбольные ворота в Екатеринбурге
Обновлено в 01:43
Кино
HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Армия и оружие
СМИ: соглашение о поставках в Индию самолетов С-295 может быть одобрено в июне
Соглашение о приобретении Индией для национальных ВВС партии испанских военно-транспортных самолетов C-295 может быть одобрено в июне.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Общество
Елена Малышева может встретиться в суде со «Ставропольским бройлером»
Как написало РИА «Новости», заявление поступило в арбитражный суд Москвы 11 апреля, но к производству иск пока не приняли.
Обновлено в 01:13
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Xiaomi представила электронный компрессор для накачки шин автомобилей, велосипедов и футбольныч мячей
В линейке умных устройств Xiaomi Miija пополнение в виде электронного компрессора, который может оказаться весьма полезен для автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и даже физруков.
Обновлено в 02:28
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:01