Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашалЕвро-футбол.ру вчера в 14:24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
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Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак»

Матч ТВвчера в 14:52

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Евро-футбол.рувчера в 14:24

Черчесов заявил, что руководство «Спартака» к нему не обращалось после отставки Карреры

ТАССвчера в 14:51

Черчесов: «Спартак» не обращался ко мне после отставки Карреры

Чемпионатвчера в 14:50

Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак» после отставки Карреры

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 14:52

Черчесов опроверг слухи о том, что мог возглавить «Спартак»

Sport.ruвчера в 15:44
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В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
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Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4

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Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Пётр Порошенко около часа ждал своего соперника, артиста Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве, чтобы провести с ним дебаты.
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ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Технологии

На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
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ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян

В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
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Бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что ее не пугает перспектива стать бабушкой в раннем возрасте.
Обновлено вчера в 09:50
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Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
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«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
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На подростка упали футбольные ворота в Екатеринбурге

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Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).
Обновлено вчера в 22:30
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Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
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Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Армия и оружие

СМИ: соглашение о поставках в Индию самолетов С-295 может быть одобрено в июне

Соглашение о приобретении Индией для национальных ВВС партии испанских военно-транспортных самолетов C-295 может быть одобрено в июне.
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Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Елена Малышева может встретиться в суде со «Ставропольским бройлером»

Как написало РИА «Новости», заявление поступило в арбитражный суд Москвы 11 апреля, но к производству иск пока не приняли.
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Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

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«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

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Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%

Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:01
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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