Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашалЕвро-футбол.ру вчера в 14:24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
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Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак»

Матч ТВвчера в 14:52

Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 14:52

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Евро-футбол.рувчера в 14:24

Черчесов: «Спартак» не обращался ко мне после отставки Карреры

Чемпионатвчера в 14:50

Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак» после отставки Карреры

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

Черчесов заявил, что руководство «Спартака» к нему не обращалось после отставки Карреры

ТАССвчера в 14:51

Черчесов опроверг слухи о том, что мог возглавить «Спартак»

Sport.ruвчера в 15:44
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Политика

В Японии назвали причиной развала СССР сухой закон

Одной из причин развала Советского Союза стало введение сухого закона в 1985 году.
Обновлено в 02:30
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Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
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В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы

В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.
Обновлено в 03:44
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Опубликовано видео полета самого большого в мире самолета

В Сети появилось видео первого полета самого большого на сегодняшний день самолета в мире.
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Наука

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Ученые из Казанского федерального университета совместно со специалистами предприятия «Татхимфармпрепараты» создали препарат, повышающий эффективность терапии рака.
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Германия передала Украине грамоту Петра I

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Нойер пропустит две недели из-за травмы

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Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой

Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.
Обновлено в 02:49
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в обмане

Обновлено вчера в 12:00
Кино

Лидером кинопроката в России стал «Хеллбой»

Обновлено вчера в 22:29
Политика

В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет

Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Алчные замы троицкого мэра предстанут перед судом

В Троицке (Челябинская область) утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух заместителей главы города - Анны Чистяковой и Марины Брунцовой, обвиняемых в превышении должностных полномочий по части первой статьи 286 УК РФ.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Музыка

Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
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Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Обновлено в 03:49
Авто

Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня

Автомобиль будет продан на аукционе Barrett-Jackson 28 июня.
Обновлено в 02:13
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих

Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Теннис

Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Обновлено в 03:40
Наука

Ученые нашли тайный ход при раскопках бастиона XIX века в Севастополе

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Врачи посоветовали не принимать подолгу ванну

Обновлено в 01:55
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В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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