Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашалЕвро-футбол.ру 14:24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
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Черчесов: «Спартак» не обращался ко мне после отставки Карреры

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Матч ТВ14:52

Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак» после отставки Карреры

Спорт-Экспресс14:25

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Евро-футбол.ру14:24

Черчесов опроверг слухи о том, что мог возглавить «Спартак»

Sport.ru15:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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