Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашалЕвро-футбол.ру 14:24
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 15:55
Футбол
5:0: «Зенит» в матче РПЛ разгромил «Анжи»
Обновлено в 12:12
Футбол
Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Политика
Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко
Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Экономика
Publicis приобрела маркетинговое агентство Epsilon за $4,4 млрд
Один из крупнейших рекламных холдингов мира Publicis Groupe объявил в воскресенье о покупке американского цифрового маркетингового агентства Epsilon.
Обновлено в 11:40
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Технологии
Amazon может запустить бесплатный музыкальный сервис
Источники издания Billboard рассказали, что Amazon ведёт переговоры с партнёрами о запуске бесплатного музыкального сервиса.
Обновлено в 04:21
Политика
Джулиан Ассанж раскалывает Америку
Основателя WikiLeaks считают предателем и героем Вопрос о том, как поступить с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, покинувшим посольство Эквадора в Лондоне и ожидающим решения суда в тюрьме Belmarsh, грозит вызвать новый конфликт в США.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:19
Кино
Названо время российской премьеры последнего сезона «Игры Престолов»
Представители сервиса "Амедиатека", который является официальным представителем компании НВО в России, назвали время отечественной премьеры первой серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Оплата за молчание: Манжосов займет место Зеленского в «Квартал 95» после выборов - СМИ
Обновлено в 10:36
Хоккей
Малкин не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии с «Айлендерс»
Обновлено 12 апреля в 22:42
Баскетбол
«Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА
«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 15:57
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 15:53
Политика
Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»
Обновлено в 11:26
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Авто
Внешний вид шин может рассказать о неисправностях автомобиля
Обновлено в 09:39
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено в 16:10
Политика
Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.
Обновлено в 12:47