Футбол

Черчесов: Разнос в раздевалке не устроилLife.ru 18:33

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Разносы случаются, но это не тот случай, — пояснил Черчесов. Также он прокомментировал дисквалификацию Головина, возвращение Жиркова и дебют Чалова с Ахметовым.
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