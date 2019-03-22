Футбол

Черчесов: Разнос в раздевалке не устроилLife.ru вчера в 18:33

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Разносы случаются, но это не тот случай, — пояснил Черчесов. Также он прокомментировал дисквалификацию Головина, возвращение Жиркова и дебют Чалова с Ахметовым.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Черчесов: тренеры сборной России не стали ругать футболистов после проигрыша бельгийцам

ТАССвчера в 19:21

Черчесов о матче с Бельгией: разноса в раздевалке делать не надо никогда

РИА Новостивчера в 18:18

Черчесов: «Кое-что сделали не так, как нужно. Будем анализировать»

Sport.ruвчера в 18:59

Станислав Черчесов: «Чтобы играть, как на ЧМ, сборная должна быть со мной месяц»

Спорт-Экспрессвчера в 19:25

«Разносы в раздевалке случаются. Сегодня — не тот случай». Черчесов после 1:3 от Бельгии

Sport24.ruвчера в 19:10

Бельгия – Россия – 3:1, 21 марта 2019, что говорил Черчесов

Чемпионатвчера в 18:35

Станислав Черчесов: «Чтобы играть, как на чемпионате мира, нужно, чтобы команда была у меня месяц»

Матч ТВвчера в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Хоккей

Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Культура

Кинорежиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию

Обновлено в 14:31
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Армия и оружие

В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов

В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Спорт

Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»

Обновлено в 08:28
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Политика

Кандидат в президенты Украины обсудил транзит газа в Москве

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Собчак пришла на премьеру к Виторгану

Премьеру посетили Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой, отец режиссера Эммануил Виторган, Светлана Бондарчук, актеры Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Нонна Гришаева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Денис Шведов, поэт Вера Полозкова.
Обновлено в 12:00
Политика

Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:54
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

В Кремле негативно оценили заявление Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено в 05:23
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено в 06:15
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Морпехи Северного флота учатся десантироваться в зимних условиях

Обновлено в 10:58
Авто

Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах пикапов

Обновлено в 07:01
Политика

США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»

США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Политика

Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии

Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Политика

Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»

Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом

Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Авто

В России ретрокары получат специальные номера

В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Политика

ЕС может дать Британии отсрочку по Brexit только до 22 мая

Как писал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление по поводу задержки Brexit и обвинила парламент в переносе даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное