Футбол

Черчесов: Разнос в раздевалке не устроилLife.ru вчера в 18:33

Разносы случаются, но это не тот случай, — пояснил Черчесов. Также он прокомментировал дисквалификацию Головина, возвращение Жиркова и дебют Чалова с Ахметовым.
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Черчесов: тренеры сборной России не стали ругать футболистов после проигрыша бельгийцам

ТАССвчера в 19:21

Черчесов о матче с Бельгией: разноса в раздевалке делать не надо никогда

РИА Новостивчера в 18:18

Черчесов: «Кое-что сделали не так, как нужно. Будем анализировать»

Sport.ruвчера в 18:59

Станислав Черчесов: «Чтобы играть, как на ЧМ, сборная должна быть со мной месяц»

Спорт-Экспрессвчера в 19:25

«Разносы в раздевалке случаются. Сегодня — не тот случай». Черчесов после 1:3 от Бельгии

Sport24.ruвчера в 19:10

Бельгия – Россия – 3:1, 21 марта 2019, что говорил Черчесов

Чемпионатвчера в 18:35

Станислав Черчесов: «Чтобы играть, как на чемпионате мира, нужно, чтобы команда была у меня месяц»

Матч ТВвчера в 18:42
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 02:03
Политика

Телеведущую Екатерину Варнаву внесли в чёрный список на Украине

Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Пациентка клиники, узнавшая звезду, вышла на связь с журналистами и сообщила, что состояние Берковой сильно ухудшилось.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Транспорт

Два новых поезда «Москва‑2019» начали курсировать на Сокольнической линии метро

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире

Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Политика

Врио губернатора Оренбуржья Паслер представлен правительству региона

Обновлено в 05:30
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Политика

Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников

Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Обновлено в 03:41
Транспорт

Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля

Обновлено в 04:51
Кино

Козловский снимет фильм о трагедии в Чернобыле

Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова

В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Общество

Зарплаты чиновников выросли почти на 8%

Среднемесячная зарплата гражданских госслужащих в 2018 году составила 49,4 тыс. рублей (107,7% к 2017 году), муниципальных — 42,1 тыс. рублей (107,9% к 2017 году).
Обновлено в 05:48
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Boeing теряет контракты после крушения 737 MAX

Garuda направила «Боингу» письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель «Гаруда» Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
Обновлено в 05:30
Общество

Снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Ростове в ближайшие часы

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Политика

Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Гаджеты

Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

Обновлено в 03:33
Происшествия

На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Гаджеты

Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Перми осудили мужчину, который 7 лет насиловал одиноких женщин

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы

Обновлено в 04:48
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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