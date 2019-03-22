Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроилLife.ru вчера в 18:33
Разносы случаются, но это не тот случай, — пояснил Черчесов. Также он прокомментировал дисквалификацию Головина, возвращение Жиркова и дебют Чалова с Ахметовым.
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Станислав Черчесов: «Чтобы играть, как на ЧМ, сборная должна быть со мной месяц»
Спорт-Экспрессвчера в 19:25
«Разносы в раздевалке случаются. Сегодня — не тот случай». Черчесов после 1:3 от Бельгии
Sport24.ruвчера в 19:10
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Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
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Два новых поезда «Москва‑2019» начали курсировать на Сокольнической линии метро
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В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
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Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
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Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля
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В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
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Общество
Зарплаты чиновников выросли почти на 8%
Среднемесячная зарплата гражданских госслужащих в 2018 году составила 49,4 тыс. рублей (107,7% к 2017 году), муниципальных — 42,1 тыс. рублей (107,9% к 2017 году).
Обновлено в 05:48
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Boeing теряет контракты после крушения 737 MAX
Garuda направила «Боингу» письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель «Гаруда» Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
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Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
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На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
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Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
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Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
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Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
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Армия и оружие
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Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
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