Футбол

Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»Евро-футбол.ру 07:27

Утром поговорили с Александром спокойно, потому что он сам понимает, что совершил глупость.
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Станислав Черчесов
С Головиным после игры не разговаривали, пообщались только сегодня. Он понимает, что совершил глупость, но никаких накачек и того, что я его ругал, не было. Просто пожелал ему, что пора взрослеть и готовиться к следующим сборам. Он определенного уровня игрок, выполняет нестандартную роль.
— Станислав Черчесов, футболистТАСС 07:20

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Александр Головин
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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