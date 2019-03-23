Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»Евро-футбол.ру вчера в 07:27

С Головиным после игры не разговаривали, пообщались только сегодня. Он понимает, что совершил глупость, но никаких накачек и того, что я его ругал, не было. Просто пожелал ему, что пора взрослеть и готовиться к следующим сборам. Он определенного уровня игрок, выполняет нестандартную роль.

Утром поговорили с Александром спокойно, потому что он сам понимает, что совершил глупость.

Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»

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