с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о вероятности того, что нападающий Фёдор Чалов сыграет за национальную команду в ближайших матчах.

Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную России

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