Футбол

Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную РоссииRT на русском 03:41

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о вероятности того, что нападающий Фёдор Чалов сыграет за национальную команду в ближайших матчах.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире
 программы «Футбол России» оценил перспективы нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.
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