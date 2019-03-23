Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордомРИА Новости 08:35

Американский фигурист Натан Чен завоевал золото чемпионата мира, который проходил в японской Сайтаме. Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.
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Россия потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ в 2020 году

Чемпионат09:11

Боги, люди и медаль в танцах на льду. Итоги фееричного завершения чемпионата мира

Матч ТВ10:19

Чен установил мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме

Sports.ru08:48

Россия потеряла максимальную квоту в мужском катании по итогам ЧМ-2019

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Дмитриев: «Нашим фигуристам понадобится два года хорошей работы, чтобы приблизиться к Чену и Ханю»

Sport24.ru09:45

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Спорт-Экспресс09:25

Российские фигуристы лишились квоты на чемпионат мира-2020

Советский спорт08:41
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Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Обновлено в 09:30
Происшествия

Ссора немецких блогеров привела к массовой драке в центре Берлина

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В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»

Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Гаджеты

Mozilla выпустила браузер Firefox для iPad

Компания Mozilla Corporation выпустила специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
Обновлено в 06:13
Космос

Солнечная активность за последние сутки резко возросла

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
Обновлено 21 марта в 09:44
Футбол

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Обновлено в 08:42
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину

Мещанский суд Москвы 22 марта признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:09
Музыка

Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении

Министр культуры Владимир Мединский уверен в победе Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено в 09:52
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Космос

Фото дня: один из лучших снимков Юпитера с орбиты планеты

Пожалуй, одно из самых необыкновенных изображений Юпитера, полученных с орбиты планеты, обнародовало Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 08:17
Общество

Беглов передал жалобы из соцсетей главе Калининского района

Обновлено в 09:06
Спорт

Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке

Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
Обновлено в 09:57
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Общество

Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир

Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.
Обновлено в 08:32
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Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Общество

Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья

«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено 21 марта в 08:17
Происшествия

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.
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National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
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Японский фигурист
Японский фигурист-одиночник, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, чемпион мира 2014 и 2017 годов, четырёхкратный победитель финала Гран-при, четырёхкратный чемпион Японии, серебряный призёр чемпионатов мира 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года, чемпион мирового командного чемпионата, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2015 года, трехкратный серебряный призёр Skate Canada, серебряный призёр чемпионата Четырёх континентов 2011, 2013 и 2017 годов, Чемпионат мира по фигурному кат Первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ...
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Михаил Сергеевич Коляда
Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании. Бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр мирового командного чемпионата, бронзовый призёр финала Гран-при, двукратный чемпион и вице-чемпион России, чемпион России среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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