Футбол
Чемпионы в городе. Как болельщики встретили «Зенит» в ПетербургеМатч ТВ вчера в 17:12
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«Зенит» — чемпион РПЛ-2018/19. Огненная встреча команды в Санкт-Петербурге. Видео
Sport24.ruвчера в 19:18
Около пяти тысяч болельщиков «Зенита» встречают футболистов в аэропорту (видео)
Советский спортвчера в 16:10
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Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни
Обновлено вчера в 12:57
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания россиян чумой в Монголии
Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США
Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в Афганистане
Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Эксперты рассказали о динамике цен на дачи в Новосибирске
Дачи в районе Толмачевского шоссе за год подешевели почти на 20% — до 507,5 тыс. руб. Положительную динамику показали цены на дачи по Советскому шоссе — до 1,2 млн руб. за год (13,8%).
Обновлено в 00:30
Футбол
«Сочи» одержал победу над «Сибирью» и возглавил таблицу ФНЛ
Обновлено вчера в 08:07
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля
Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами
За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено вчера в 15:45
Единоборства
Артур Бетербиев победил досрочно Радивойе Калайджича
Обновлено в 00:32
Общество
В Свердловской области ожидается аномальная жара
В Свердловской области с 5 по 9 мая ожидается аномально высокая температура, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
Несколько сот человек прошли в субботу по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертного полка" в память о своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны и работавших в тылу.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде перед боем на RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде перед поединком на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
Обновлено 03 мая в 08:48
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор".
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено 03 мая в 06:30
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
ЖКХ
Что появится на историческом месте, где добывали песок для Императорского фарфорового завода
Что появится на территории и когда закончат работы, узнала Татьяна Самсонова.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16