Футбол

«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»Спорт-Экспресс 11:00

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
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