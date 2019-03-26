Футбол

Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов ИсландииВести.Ru вчера в 18:30

Матчем в отборочной группе "Н" продолжилась программа очередного игрового дня в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира из сборной Франции принимали команду-сюрприз последних лет из Исландии.
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Поль Погба: Сборная Франции растет как команда, после чемпионата мира мы стали более опытными

Советский спорт05:43

Сборная Франции разгромила Исландию в отборочном матче Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:38

Франция разгромила Исландию

Спорт-Экспрессвчера в 17:47

Сборная Франции разгромила Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:37

Мы тоже не знали, но Жиру — зверь. Наколотил за Францию больше Трезеге, Папена и Зидана

Sport24.ruвчера в 18:15

Исландия с разгромным счетом проиграла Франции в рамках квалификации Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:29

Отбор ЧЕ-2020. Франция разгромила Исландию, Турция – Молдавию

Бомбардир.рувчера в 17:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество

Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года

Обновлено в 05:58
Политика

Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности

Губернаторы, которые были избраны в 2016–2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Авто

Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей

Компания Renault объявила об отзыве в России 19 218 автомобилей. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:53
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Происшествия

Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Экономика

Медведев: макроэкономика России доказала устойчивость к внешним шокам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что механизм обеспечения макроэкономической стабильности страны доказал свою устойчивость к внешним шокам.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Футбол

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020

Обновлено в 06:17
Футбол

Маркизио назвал Санкт-Петербург комфортным местом для жизни

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями о жизни в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:41
Политика

Ямпольская: кабмин пока не дал отзыв на проект о смягчении правил закупок в сфере культуры

Работа над законопроектом о смягчении требований к госзакупкам в сфере культуры затормозилась из-за того, что правительство не может дать на него отзыв в связи с претензиями со стороны экономического блока.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет

Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 14:07
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Авто

Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России

Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника

Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Обновлено в 04:32
Культура

В Госдуме предложил изучать в школах и вузах России сериалы

Мужчина предложил включить в программу учебных заведений изучение сериалов, речь идет об исторических многосерийных картинах, снятых в России.
Обновлено в 05:31
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»

Обновлено в 05:50
Политика

Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи

Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
Обновлено в 02:58
Финансы

Силуанов ожидает роста пенсий на 20% благодаря ИПК

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на коллегии ведомства.
Обновлено в 06:24
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за преступления конкистадоров

Обновлено вчера в 22:02
Спорт

Стала известна сумма призовых Загитовой за прошедший сезон

Обновлено в 06:27
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Футбол

ФК «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» в сезоне 2017/18 заработал на билетах и абонементах 14 млн евро.
Обновлено в 04:52
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Самюэль Умтити
Французский футболист
Французский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
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