Футбол
Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов ИсландииВести.Ru вчера в 18:30
Матчем в отборочной группе "Н" продолжилась программа очередного игрового дня в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира из сборной Франции принимали команду-сюрприз последних лет из Исландии.
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Мы тоже не знали, но Жиру — зверь. Наколотил за Францию больше Трезеге, Папена и Зидана
Sport24.ruвчера в 18:15
Исландия с разгромным счетом проиграла Франции в рамках квалификации Евро-2020
Газета.Ruвчера в 18:29
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