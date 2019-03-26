Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов ИсландииВести.Ru вчера в 18:30

Матчем в отборочной группе "Н" продолжилась программа очередного игрового дня в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира из сборной Франции принимали команду-сюрприз последних лет из Исландии.

Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов Исландии

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