Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов ИсландииВести.Ru вчера в 18:30

Матчем в отборочной группе "Н" продолжилась программа очередного игрового дня в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира из сборной Франции принимали команду-сюрприз последних лет из Исландии.

Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов Исландии

Футбол «Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евро Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».

Политика Трамп признал независимость Израиля над Голанскими высотами 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором утвердил суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Политика В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.

Происшествия В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.

Космос NASA: на Луне обнаружены «мигрирующие» пятна замерзшей воды Детектор LAMP, размещенный на борту зонда LRO, зафиксировал наличие «мигрирующих» пятен замерзшей воды на Луне.

Армия и оружие Российские военные высадились в Венесуэле Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.

Экономика Россиянам пообещали пенсионные доплаты Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, что у правительства все готово для того, чтобы исполнить указ президента России Владимира Путина о достижении всех пенсий россиян до уровня прожиточного минимума по региону.

Экономика Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Политика Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Экономика Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В Подмосковье общеобластной субботник состоится 20 апреля Общеобластная генеральная уборка состоится в Московской области 20 апреля, сообщил на заседании регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована вдова Караченцова Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.

Футбол Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.

Армия и оружие Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57 Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.

Общество Госдума предложила изменить систему работы с трудными подростками Согласно статистике, существующая система по работе с трудными подростками устарела.

Армия и оружие Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.

Общество Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Авто АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4 Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Происшествия Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Общество Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.