Футбол
Чемпионы мира французы разгромили в Париже футболистов ИсландииВести.Ru вчера в 18:30
Матчем в отборочной группе "Н" продолжилась программа очередного игрового дня в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира из сборной Франции принимали команду-сюрприз последних лет из Исландии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Исландия с разгромным счетом проиграла Франции в рамках квалификации Евро-2020
Газета.Ruвчера в 18:29
Мы тоже не знали, но Жиру — зверь. Наколотил за Францию больше Трезеге, Папена и Зидана
Sport24.ruвчера в 18:15
Гол Жиру помог Франции разгромить Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020
Советский спортвчера в 17:35
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Футбол
«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евро
Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 04:34
Политика
Трамп признал независимость Израиля над Голанскими высотами
25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором утвердил суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед
Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Космос
NASA: на Луне обнаружены «мигрирующие» пятна замерзшей воды
Детектор LAMP, размещенный на борту зонда LRO, зафиксировал наличие «мигрирующих» пятен замерзшей воды на Луне.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Российские военные высадились в Венесуэле
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено 24 марта в 12:09
Экономика
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, что у правительства все готово для того, чтобы исполнить указ президента России Владимира Путина о достижении всех пенсий россиян до уровня прожиточного минимума по региону.
Обновлено в 05:18
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Общество
В Подмосковье общеобластной субботник состоится 20 апреля
Общеобластная генеральная уборка состоится в Московской области 20 апреля, сообщил на заседании регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Роналду: «Арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота Сербии»
Напомним, что в прошедшей встрече Роналду получил травму и был заменен на 30-й минуте.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Общество
Госдума предложила изменить систему работы с трудными подростками
Согласно статистике, существующая система по работе с трудными подростками устарела.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение
Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.
Обновлено в 08:03
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Общество
Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40
Экономика
Медведев пообещал мораторий на корректировку налогов на шесть лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение шести лет корректироваться не должны.
Обновлено в 08:03