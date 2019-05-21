Чемпионский парад «Зенит» пройдет по каналам и рекам ПетербургаМР7.ру 13:02

«Зенит» проведет чемпионский парад 26 мая — футболисты и тренерский штаб проплывает по каналам и рекам Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Спорт день за днем

Чемпионский парад «Зенит» пройдет по каналам и рекам Петербурга

Происшествия МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Экономика Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.

Футбол В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия Причины трагедии в Керченском колледже установлены Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.

Происшествия В тоннеле московского метро застряли три поезда Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.

Происшествия Следствие раскрыло хищение 25 млрд рублей у «Нота-Банка» Следствие раскрыло хищение 25 миллиардов рублей у "Нота-Банка", передает РИА "Новости".

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Армия и оружие Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Здоровье Управление Роспотребнадзора Орловской области озвучило планы по вакцинации населения от кори Ситуация с недопустимостью распространения заразного вирусного заболевания взята на контроль региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Армия и оружие Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник» В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Хоккей Швеция — Россия 2:7 (3-й период) Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.

Политика Васильева: отчетность в российских школах сокращена до минимума Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отчетность в образовательных организациях сокращена до минимума.

Здоровье Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Общество Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.

Общество В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха» Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.

Авто С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Наука Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.

Интернет Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Экономика ЦБ ужесточил требования по защите денег вкладчиков от киберугроз Банк России ужесточил требования к банкам, чтобы защитить деньги клиентов от киберпреступников, следует из положения ЦБ.