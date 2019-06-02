Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человекБомбардир.ру 00:17

Днем ранее мерсисайдцы обыграли в финале турнира «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Автобус команды проехал по улицам города, заполненным болельщиками клуба. По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек.

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

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