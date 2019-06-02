Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человекБомбардир.ру 00:17
Днем ранее мерсисайдцы обыграли в финале турнира «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Автобус команды проехал по улицам города, заполненным болельщиками клуба. По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек.
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Десятки тысяч людей вышли на чемпионский парад «Ливерпуля» в честь победы в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 13:57
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