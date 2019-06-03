Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человекНакануне.Ru 02:32

В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Автобус "Ливерпуля" проехал по городским улицам, которые заполнили болельщики команды.

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

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