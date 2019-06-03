Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человекНакануне.Ru 02:32
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Автобус "Ливерпуля" проехал по городским улицам, которые заполнили болельщики команды.
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Десятки тысяч людей вышли на чемпионский парад «Ливерпуля» в честь победы в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 13:57
Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов
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