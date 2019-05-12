Футбол
Чемпионский кубок РПЛ привезли на «Газпром Арену»Матч ТВ 04:34
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
35
Акинфеев
2
Фернандес
5
Васин
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
77
Ахметов
8
Влашич
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
Чемпионский кубок РПЛ доставили на домашний стадион «Зенита» в Санкт-Петербурге, чтобы вручить его сине-бело-голубым после матча 28-го тура с ЦСКА. Напомним, «Зенит» за три тура до окончания РПЛ сезона-2018/19 оформил чемпионство, став недосягаемым для соперников в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Уэльсе легкомоторный самолет упал на автодорогу
Легкомоторный самолет упал на автодорогу A-40 недалеко от валлийского города Абергавенни в графстве Монмутшир.
Обновлено в 10:07
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Общество
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Общество
В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»
В рамках заключительного тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Вулверхэмптон".
Обновлено в 11:52
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото
Компания Renault продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кросс-вэну Triber за 500 000 рублей, старт продаж которого намечен на июль текущего года.
Обновлено в 00:38
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 06:44
Спорт
Умер олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем
Обновлено в 11:41
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31