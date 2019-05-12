Футбол

Чемпионский кубок РПЛ привезли на «Газпром Арену»Матч ТВ 04:34

Зенит — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
Чемпионский кубок РПЛ доставили на домашний стадион «Зенита» в Санкт-Петербурге, чтобы вручить его сине-бело-голубым после матча 28-го тура с ЦСКА. Напомним, «Зенит» за три тура до окончания РПЛ сезона-2018/19 оформил чемпионство, став недосягаемым для соперников в турнирной таблице.
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