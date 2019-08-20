с чего всё началось

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова. Об этом сообщается на странице региональной федерации легкой атлетики в соцсети "ВКонтакте". Девушка была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по Центральному федеральному округу.

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Политика Правительство Архангельской области объяснило закупку противогазов Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты области Александра Уварова, закупка 1,2 тысячи фильтрующих противогазов планировалась ещё в 2018 году и не связана ни с какими актуальными событиями, в том числе и со взрывом при испытаниях на полигоне под Северодвинском.

Здоровье Более 57 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года «С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 года) корью заболел 57 301 человек — 27 039 взрослых и 30 262 ребёнка, от осложнений кори умерли 18 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Константин Богомолов заявил, что не держит обиды на Максима Виторгана Режиссер Константин Богомолов, вспомнив о своей драке с актером Максимом Виторганом, произошедшей в январе 2019 года, сказал, что не держит обиды на оппонента.

Авто Представлена серийная версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV Официально представлена версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV, которая пойдет в серийное производство.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Политика Скворцова заявила о дефиците врачей в системе первичной помощи РФ «Что касается среднего персонала — в системе работает более 545 тыс. человек, и здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала, и дефицит 130 тыс. человек, причем за четыре года он усугубился», — цитирует Скворцову ТАСС.

Здоровье В Москве отменят медсправку для детсадов Проинформируют, что семья находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Политика Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз» Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».

Политика Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Футбол «Бавария» попробует подписать Сане в январе «Бавария» планирует вернуться к варианту с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Сане, сообщают немецкие СМИ.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.

Политика Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.

Происшествия Похитители моряков около Камеруна вышли на связь Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.

Гаджеты Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.

Футбол Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль» Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть команду.

Финансы В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.