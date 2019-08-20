Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежкиРИА Новости 07:56
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова. Об этом сообщается на странице региональной федерации легкой атлетики в соцсети "ВКонтакте". Девушка была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по Центральному федеральному округу.
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19 августа при пока непонятных обстоятельствах скончалась 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.КП - Тамбов05:26
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Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Правительство Архангельской области объяснило закупку противогазов
Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты области Александра Уварова, закупка 1,2 тысячи фильтрующих противогазов планировалась ещё в 2018 году и не связана ни с какими актуальными событиями, в том числе и со взрывом при испытаниях на полигоне под Северодвинском.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Более 57 тысяч человек на Украине заболели корью с начала года
«С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 года) корью заболел 57 301 человек — 27 039 взрослых и 30 262 ребёнка, от осложнений кори умерли 18 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 06:18
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Константин Богомолов заявил, что не держит обиды на Максима Виторгана
Режиссер Константин Богомолов, вспомнив о своей драке с актером Максимом Виторганом, произошедшей в январе 2019 года, сказал, что не держит обиды на оппонента.
Обновлено вчера в 05:32
Авто
Представлена серийная версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV
Официально представлена версия электрического минивэна Mercedes-Benz EQV, которая пойдет в серийное производство.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:16
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Скворцова заявила о дефиците врачей в системе первичной помощи РФ
«Что касается среднего персонала — в системе работает более 545 тыс. человек, и здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала, и дефицит 130 тыс. человек, причем за четыре года он усугубился», — цитирует Скворцову ТАСС.
Обновлено в 11:41
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Проинформируют, что семья находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:06
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 12:35
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Политика
Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:29
Киберспорт
Natus Vincere вылетели с The International 2019
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол
«Бавария» попробует подписать Сане в январе
«Бавария» планирует вернуться к варианту с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Сане, сообщают немецкие СМИ.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Похитители моряков около Камеруна вышли на связь
Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года
По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.
Обновлено в 06:21
Футбол
Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль»
Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть команду.
Обновлено в 10:56
Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье
Спасти Юсуфа
Обновлено в 13:12