Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежкиРИА Новости 07:56
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова. Об этом сообщается на странице региональной федерации легкой атлетики в соцсети "ВКонтакте". Девушка была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по Центральному федеральному округу.
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с чего всё началось
Как рассказала тренер девушки Елена Мельникова, все произошло, когда прославленная тамбовская легкоатлетка - многократная чемпионка области и призер ЦФО - находилась на отдыхе у бабушки в деревне Моршанского района.КП - Тамбов05:26
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Десять человек были выведены из здания кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте в центре Петербурга из-за возгорания на втором этаже в помещении художественной галерии, сообщает городское управление МЧС РФ.
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«Спартак» заинтересован в приобретении игрока «Ромы»
Московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Ромы" Максима Гоналона, сообщает Le 10 Sport.
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«Иванушки» открыли скульптуру «Рыжего» в центре Сочи
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Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
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Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
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Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
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Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено в 11:57
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Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным написал в фейсбуке сообщение на русском языке.
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Власти Архангельской области планируют закупить 1,2 тыс. фильтрующих противогазов. Информация о заявке опубликована на портале госзакупок.
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Обновлено в 14:17
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Астронавты запечатлели на видео НЛО
Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.
Обновлено в 02:52
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Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
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Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.
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Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
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В соцсетях раскритиковали устроенную в Петербурге битву помидорами
Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.
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В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
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Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
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Банки заработали за семь месяцев этого года почти 1,2 трлн рублей чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".
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Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
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