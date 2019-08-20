Как рассказала тренер девушки Елена Мельникова, все произошло, когда прославленная тамбовская легкоатлетка - многократная чемпионка области и призер ЦФО - находилась на отдыхе у бабушки в деревне Моршанского района.

с чего всё началось

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова. Об этом сообщается на странице региональной федерации легкой атлетики в соцсети "ВКонтакте". Девушка была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по Центральному федеральному округу.

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

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