Две спортсменки, занимавшиеся кикбоксингом, погибли в Севастополе при купании в шторм, сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

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Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый. Имена погибших спортсменок пока не сообщаются.

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

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