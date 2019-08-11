Единоборства

Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титулLenta.ru 02:20

31-летняя Шевченко праздновала победу единогласным решением судей. Она во второй раз защитила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Кроме того, Шевченко удалось взять реванш над Кармуш: в 2010 году американка нанесла ей первое поражение в карьере.
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