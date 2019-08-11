Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титулLenta.ru 02:20
31-летняя Шевченко праздновала победу единогласным решением судей. Она во второй раз защитила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Кроме того, Шевченко удалось взять реванш над Кармуш: в 2010 году американка нанесла ей первое поражение в карьере.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:49, Вашингтон
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
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Бывшая жена Данко передвигается на костылях
Экс-жена Данко Наталия Устюменко два года одна воспитывает дочерей Соню и Агату.
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Происшествия
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В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
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Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президента
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Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Гаджеты
Huawei показала и рассказала, как производится P30 Pro
С Huawei P30 Pro случилось именно так.
Обновлено в 05:31
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия»
Украинская прокуратура провела обыск на танкере "Мрия", передает ТАСС.
Обновлено в 06:22
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
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Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин
Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожен перед попыткой сбросить боеприпас на село Ленинское на юге республики.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались спустя 7 месяцев после свадьбы
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
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Медведев поборется за титул в Монреале с Надалем
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Экономика
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Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44