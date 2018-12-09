с чего всё началось

Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от электротравмы в ванной, уронив в воду мобильный телефон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова.

Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной

Происшествия Происшествия Алексей Панин пострадал в ДТП в Москве Российский актер Алексей Панин попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает "Пятый канал".

Происшествия Происшествия На МКАД столкнулись такси и машина скорой помощи, есть пострадавшие

Происшествия Происшествия В Гонконге школьный автобус наехал на пешеходов Один человек погиб, восемь человек пострадали в результате аварии в Гонконге в понедельник, когда неуправляемый школьный микроавтобус выехал на людный тротуар, сообщает издание South China Morning Post.

Происшествия Происшествия В Нью-Йорке при перестрелке с полицейскими погиб мужчина В результате перестрелки на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке погиб неизвестный мужчина, один полицейский получил ранения, сообщает 10 декабря полиция города на своей странице в Twitter.

Происшествия Происшествия Задержанная в Канаде финдиректор Huawei заявила о невиновности

Происшествия Происшествия В Якутии при пожаре погибли двое детей Четырехлетние мальчик и девочка погибли при пожаре в квартире жилого дома в Якутии, оставшись в одиночестве, пока мать одного из них ходила за продуктами, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Происшествия В Пулково задержан барабанщик группы Animal ДжаZ Сотрудники Пулковской таможни задержали в петербургском аэропорту барабанщика российской рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина.

Происшествия Происшествия Четыре человека пострадали при утечке газа в Шатуре Утечка газа произошла в квартире в подмосковной Шатуре, в результате чего пострадали четыре человека.

Происшествия Происшествия Две пожилые пары погибли при пожарах в Петербурге и Ленобласти Четыре пожилых человека погибли в результате пожаров в жилых помещениях в Санкт-Петербурге и городе Тихвине Ленинградской области в минувшие выходные дни.

Происшествия Происшествия Cамолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Борисполь

Происшествия Происшествия В Краснодаре решили пересмотреть приговор рэперу Хаски Пересмотр судебного постановления в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), которым артист признан виновным в мелком хулиганстве во время своего спонтанного выступления на улице в Краснодаре, состоится 26 декабря, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

Происшествия Происшествия На Ставрополье при взрыве газового баллона пострадали пожарные

Происшествия Происшествия Самолет из Махачкалы совершил экстренную посадку в Челябинске