Происшествия

Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной
РБК
вчера в 23:40

Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от электротравмы в ванной, уронив в воду мобильный телефон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова.
РБКвчера в 23:40
с чего всё началось

Спортсменка из Иркутской области погибла от удара током из-за мобильника

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске родственники погибшей, предварительная версия смерти - удар током.
КП - Иркутсквчера в 02:21

Подробнее о событии

Стала известна личность погибшей в Иркутской области спортсменки

Известия01:24

Чемпионка России по панкратиону умерла в ванной от удара током

RT на русскомвчера в 22:23

Чемпионка России по панкратиону умерла от удара током

РЕН ТВвчера в 21:43

Россияне поглумились над гибелью чемпионки в ванной

Телеканал 360°вчера в 12:10

В Братске погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону. Она пошла в ванну с телефоном и зарядкой

Спорт-Экспрессвчера в 09:14

Спортсменка сборной России погибла в ванной

Lenta.ruвчера в 07:30

Спортсменка из Иркутской области погибла от удара током из-за мобильника

КП - Иркутсквчера в 02:21
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Происшествия

«Ангарский маньяк» намерен обжаловать приговор

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Алексей Панин пострадал в ДТП в Москве

Российский актер Алексей Панин попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает "Пятый канал".
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Скорая помощь столкнулась с такси на МКАД в Москве

Легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего, по предварительным данным, пострадали четверо.
Обновлено в 01:59
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Задержанная в Канаде финдиректор Huawei заявила о невиновности

Финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, заявила, что невиновна, и попросила освобождения под залог.
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Происшествия

В Якутии при пожаре погибли двое детей

Обновлено в 02:01
Происшествия

В Нью-Йорке полицейские застрелили мужчину

Перестрелка произошла на Стейтен-Айленде (наиболее удалённый район города на юге, расположенный на одноимённом острове - ред.) в Нью-Йорке, в ходе которой пострадал офицер и неизвестный мужчина скончался от полученных ранений, сообщает полиция города.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Четыре человека пострадали при утечке газа в Шатуре

Утечка газа произошла в квартире в подмосковной Шатуре, в результате чего пострадали четыре человека.
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В Пулково задержан барабанщик группы Animal ДжаZ

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На Ставрополье при взрыве газового баллона пострадали трое пожарных

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Происшествия

В Колумбии 13 баскетболистов-любителей погибли в автокатастрофе

Машина на горной трассе потеряла управление и перевернулась. В результате 13 человек погибли и около 20 ранены.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Москве неизвестные обстреляли трамваи

Обновлено в 01:20
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Афера с жильём для детей-сирот: задержан бурятский замминистра

По версии следствия, в 2015 году бурятский минстрой планировал в рамках госпрограммы приобрести жилые помещения в селе Сотниково Иволгинского района республики — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Происшествия

Cамолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Борисполь

Обновлено в 02:00
Происшествия

На Камчатке нашли повешенной беременную многодетную мать

В ведомстве рассказали, что повешенную женщину 27-ми лет нашел ее сожитель 8 декабря в санузле в квартире в Петропавловске-Камчатском.
Обновлено в 01:46
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Безработный «заминировал» квартиру в Петербурге и попал к психиатру

В Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который заминировал квартиру на улице Софьи Ковалевской.
Обновлено в 02:02
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