Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске родственники погибшей, предварительная версия смерти - удар током.

с чего всё началось

Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от электротравмы в ванной, уронив в воду мобильный телефон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова.

Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной

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