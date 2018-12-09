Происшествия

Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной
РИА Новости
21:47

Чемпионка России по панкратиону из Иркутской области Ирина Рыбникова погибли от удара током, когда уронила телефон в ванну, сообщил РИА Новости глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.
РИА Новости21:47
с чего всё началось

Спортсменка из Иркутской области погибла от удара током из-за мобильника

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске родственники погибшей, предварительная версия смерти - удар током.
КП - Иркутск02:21

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Чемпионка России по панкратиону умерла от удара током

РЕН ТВ21:43

Россияне поглумились над гибелью чемпионки в ванной

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В Братске погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону. Она пошла в ванну с телефоном и зарядкой

Спорт-Экспресс09:14

Спортсменка сборной России погибла в ванной

Lenta.ru07:30

Спортсменка сборной России умерла от удара током, утопив телефон

Московский Комсомолец06:23

В Иркутске спортсменка умерла от удара током из-за телефона

Известия05:23

Спортсменка из Иркутской области погибла от удара током из-за мобильника

КП - Иркутск02:21
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