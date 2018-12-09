Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске родственники погибшей, предварительная версия смерти - удар током.

с чего всё началось

Чемпионка России по панкратиону из Иркутской области Ирина Рыбникова погибли от удара током, когда уронила телефон в ванну, сообщил РИА Новости глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков.

Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной

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