Чемпионат мира в Катаре в 2022 году может не состоятьсяПетербургский дневник 04:30

Аргентинский телеканал TNT Sports сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Спортивные функционеры в настоящее время проводят тайные встречи, на которых обсуждается немедленная замена хозяина мундиаля.

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Чемпионат мира в Катаре в 2022 году может не состояться

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