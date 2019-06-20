Футбол

Чемпионат мира в Катаре в 2022 году может не состоятьсяПетербургский дневник 04:30

Аргентинский телеканал TNT Sports сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Спортивные функционеры в настоящее время проводят тайные встречи, на которых обсуждается немедленная замена хозяина мундиаля.
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Катар и ФИФА продолжают готовиться к чемпионату мира

РИА Новости14:31

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Матч ТВ10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Газета.Ru11:39

В оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара

RT на русском11:30

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Sportbox.RU10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Спорт-Экспресс12:34

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

ТАСС10:21
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
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К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

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Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
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Происшествия

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В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
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Авто

Завод Ford во Всеволожске работает последний день

Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
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Политика

ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза на год продлил санкции против России.
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Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
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Кино

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Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
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Наука

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В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
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Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
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Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

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Обновлено в 13:47
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Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
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Международные резервы России выросли до максимума с 2014 года

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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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