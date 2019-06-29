Футбол
Велоспорт. Трек. ФиналыМатч ТВ 29 июня в 11:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили
Подорожают автомобили Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus, а рекомендованные розничные цены Lada Xray и Lada 4x4 останутся прежними, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 12:39
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз
Американка, вес которой составлял 340 килограммов, смогла похудеть практически в 5 раз. Об этом передает издание Daily Mail.
Обновлено в 02:35
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20
Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 03:22
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Политика
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Минобороны направило в Иркутскую область более тысячи военных
Минобороны направило в Иркутскую область более 1,3 тысячи военных.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России 1 июля представила видеозапись задержания трех чиновников в Дагестане по делу о махинациях со средствами, выделенными на строительство школ.
Обновлено в 04:04
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»
Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.
Обновлено в 02:33
Общество
В России хотят запретить частные камеры видеофиксации на дорогах
Парламентарий рассказал, что нормативный акт предполагает регламентацию функционала камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и мест их установки правительством России.
Обновлено в 03:38
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 03:32
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Авто
Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок
Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Авто
Новый Chevrolet Tahoe может получить независимую заднюю подвеску
Многорычажная задняя подвеска принесет большую пользу внедорожнику с точки зрения управляемости, комфорта езды и внутреннего пространства.
Обновлено в 03:05
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Самбурская призналась, что сейчас впервые довольна своей фигурой
Прекрасная физическая форма Самбурской мало кого удивляет, так как актриса много времени провела в спортивном зале.
Обновлено вчера в 09:24