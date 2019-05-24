ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-ПетербургеСпорт-Экспресс 05:12

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) на заседании конгресса в Братиславе утвердил, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России, официальный сайт ФХР. Об этом во второй день Конгресса объявил Президент ИИХФ Рене Фазель. Решение было утверждено Конгрессом единогласно.

ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге

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